Россия запросила совета МАГАТЭ по вопросу атак на ЗАЭС

С учетом серии атак на Запорожскую АЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, о чем он написал в своем Telegram-канале.

«В соответствии с правилом 11 (b) Временных правил процедуры Совета управляющих МАГАТЭ Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета в связи с недавними нападениями и провокациями Вооруженных сил Украины против Запорожской АЭС», – говорится в посте дипломата.

До этого постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины Запорожской атомной электростанции нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее Гросси.

Накануне МАГАТЭ заявило, что удары дронов по шестому блоку Запорожской атомной электростанции не несут угрозы ядерной безопасности.

Ранее В МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.