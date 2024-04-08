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Три «Ласточки» задержали из-за обрушения путепровода в Смоленской области

МЧС: три «Ласточки» задержали из-за обрушения путепровода в Смоленской области

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В связи с обрушением путепровода в Вязьме Смоленской области было задержано три поезда «Ласточка». Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главного управления МЧС.

«Задержаны три «Ласточки» (две СмоленскМосква, одна Москва — Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры отправлены по маршруту автобусами.

Задержек поездов дальнего следования нет, так как они следуют в ночное время.

Также на место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей.

8 апреля в 16:32 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. Прокуратура Смоленской области занялась оценкой работы по содержанию и ремонту обрушившегося в Вязьме моста. Кроме того, ведомство проверит в какое время проводились мероприятия по эксплуатации сооружения. Губернатор Смоленской области выехал на место ЧП после обрушения путепровода в Вязьме.

Ранее в Подмосковье рухнул автомобильный мост.

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