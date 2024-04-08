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В Орске усилят меры по борьбе с мародерами

Мэр Козупица сообщил, что в Орске усилят патрули для предотвращения мародерства

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В пострадавшем от затопления городе Орске Оренбургской области усилят патрули силовиков для избежания мародерства. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале.

«Люди переживают за имущество, которое осталось в брошенных домах. Поэтому договорились об увеличении количества полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародеров», – написал градоначальник в посте.

8 апреля глава города Василий Козупица сообщил, что выплаты по 100 тысяч рублей положены членам семей, которые пострадали от прорыва дамбы, последовавшего после наводнения в Орске, в виде первоочередной меры.

До этого страховая компания «Согаз», в которой застрахована прорванная дамба, поделилась информацией о готовности выплачивать компенсации после расследования ЧП и признания его страховым случаем.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области сразу в двух местах прорвало плотину на реке Урал.

Ранее губернатор начал встречу с жителями затопленного Орска с фразы «телефоны все убрали».

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