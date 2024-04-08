Названа сумма поддержки для пострадавших от паводка в Орске

Выплаты по 100 тысяч рублей положены членам семей, которые пострадали от прорыва дамбы последовавшего наводнения в Орске в виде первоочередной меры. Об этом сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.

«По 100 тыс. рублей получат все члены семьи — и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды», – написал мэр, отметив, что более 200 орчан уже воспользовались этим правом.

До этого сообщалось, что выплаты пострадавшим из-за прорыва дамбы в Оренбургской области на этой неделе получили 649 человек.

До этого страховая компания «Согаз», в которой застрахована ответственность владельца прорванной плотины в Орске Оренбургской области, заявила о готовности выплачивать компенсации после расследования ЧП и признания его страховым случаем.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области сразу в двух местах прорвало дамбу.

Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.