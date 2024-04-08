ВСУ ударили по автобусному предприятию в Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусному предприятию в Каховке Херсонской области, загорелись пассажирские автобусы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Только что обстреляли АТП, горят пассажирские автобусы», — сообщил он.
По его словам, информация по пострадавшим уточняется.
До этого он сообщал, что ВСУ обстреляли автобусный парк в Каховке, уничтожив несколько автобусов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по автомобилю председателя Каховской территориальной избирательной комиссии и еще одного сотрудника.
Ранее дрон ВСУ атаковал один из крупнейших агропромышленных комплектов в РФ.