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ВСУ ударили по автобусному предприятию в Каховке

ВСУ ударили по автобусному предприятию в Каховке, загорелись автобусы

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусному предприятию в Каховке Херсонской области, загорелись пассажирские автобусы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Только что обстреляли АТП, горят пассажирские автобусы», — сообщил он.

По его словам, информация по пострадавшим уточняется.

До этого он сообщал, что ВСУ обстреляли автобусный парк в Каховке, уничтожив несколько автобусов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по автомобилю председателя Каховской территориальной избирательной комиссии и еще одного сотрудника.

Ранее дрон ВСУ атаковал один из крупнейших агропромышленных комплектов в РФ.

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