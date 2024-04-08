ВСУ ударили по автобусному предприятию в Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусному предприятию в Каховке Херсонской области, загорелись пассажирские автобусы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Только что обстреляли АТП, горят пассажирские автобусы», — сообщил он.

По его словам, информация по пострадавшим уточняется.

До этого он сообщал, что ВСУ обстреляли автобусный парк в Каховке, уничтожив несколько автобусов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по автомобилю председателя Каховской территориальной избирательной комиссии и еще одного сотрудника.

Ранее дрон ВСУ атаковал один из крупнейших агропромышленных комплектов в РФ.