После удара по Часову Яру в сторону Славянска ДНР двигаются колонны машин скорой помощи в сопровождении транспорта ВСУ. Об этом сообщает «Российская газета».

В сообщении говорится, что раненых отправляют в Краматорск и Барвенково ДНР, где расположены медицинские учреждения. Cудя по масштабу эвакуации, количество уничтоженных солдат ВСУ превышает сотню.

До этого сообщалось, что российские артиллеристы прибегли к тактике «огневой карусели», ударив по позициям ВСУ на Артемовском направлении.

Командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийской самоходной гаубицы рассказал, что его бойцы точным выстрелом уничтожили украинского наводчика, который корректировал огонь по ВС РФ на Гуляйпольском направлении.

Ранее в ДНР прошла акция «Сад памяти».