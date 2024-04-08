Врачам пришлось вскрывать гортань ребенку, чтобы извлечь деталь от игрушки

Врачи Педиатрического университета Петербурга борются за жизнь ребенка, который едва не задохнулся, подавившись деталью от игрушки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В Петербурге маленький ребенок подавился проглоченной деталью игрушки, к моменту приезда скорой помощи он уже посинел и не мог дышать. Фельдшерам пришлось экстренно проводить процедуру коникотомии — вскрытия гортани.

С помощью шпателя медики смогли извлечь инородное тело, ребенка подключили в аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в клинику педиатрического университета. Пострадавший госпитализирован в отделении реанимации.

«Ребенок в тяжелом состоянии, на ИВЛ, гемодинамически стабилен. Проводятся все необходимые процедуры и исследования. К лечению подключились специалисты различных профилей», — сообщил главный врач клиники университета Виталий Резник.

Медики опасаются, что из-за длительной гипоксии ребенок мог получить поражение центральной нервной системы, проводятся дополнительные обследования.

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