От обрушения моста в Вязьме пострадали газовые сети

В результате обрушения путепровода в городе Вязьма Смоленской области получили повреждения сети газоснабжения. Об этом со ссылкой на региональное министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики сообщает РИА Новости.

В настоящий момент от газоснабжения отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов — 69 юридических лиц, пять котельных и около 8800 физлиц. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, на месте происшествия работают аварийные бригады.

Панинский мост в Вязьме 8 апреля обрушился вместе с легковым автомобилем и грузовиком, которые в тот момент находились на нем. На кадрах с места происшествия видно, что значительная часть моста, соединяющего центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, рухнула на землю. Есть пострадавшие. Следственный комитет завел уголовное дело.

Ранее очевидец рассказал, что мост в Вязьме перед обрушением качался.