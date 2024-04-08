Погибшая во время обрушения Панинского моста женщина оказалась женой бойца СВО

Муж женщины, которая погибли при обрушении Панинского моста в Смоленской области, служит в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам журналистов, мужу уже сообщили о гибели супруги. Как отметил канал, когда произошло обрушение переправы, россиянка ехала за ребёнком в детский сад.

До этого в Минздраве Смоленской области заявили, что пятеро пострадавших при обрушении путепровода получили ранения высокой и средней тяжести. В числе пострадавших есть ребенок 2010 года рождения.

8 апреля Панинский мост в Вязьме Смоленской области обрушился вместе с легковым автомобилем и грузовиком, которые в тот момент находились на нем. На кадрах с места происшествия видно, что значительная часть моста, соединяющего центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, рухнула на землю.

Очевидица обрушения рассказала «Газете.Ru», что мост давно уже был в аварийном состоянии: во время движения автомобилей он шатался, водители чувствовали вибрацию. По ее словам, в здании, расположенном недалеко от места происшествия, в момент обрушения затряслись стены.

Ранее в Балтиморе от столкновения с кораблем рухнул мост через реку Потапско.