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Москвичей предупредили о непогоде 9 апреля

В Москве объявили экстренное предупреждение о порывах ветра до 15 м/с 9 апреля

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В Москве объявили экстренное предупреждение о непогоде с грозой и порывами ветра до 15 м/с во вторник, 9 апреля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал rомплекса городского хозяйства столицы, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

«Девятого апреля в столице местами ожидается дождь, гроза», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, при наличии грозе произойдет усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Горожан и гостей столицы настоятельно просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи деревьев и шатких конструкций машины.

Перед этим главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что осадки и шквалистый ветер в Москву и Санкт-Петербург принес атлантический циклон. По ее данным, такие погодные условия в апреле допустимы и удивляться этому не стоит.

Ранее россиян предупредили о новых разрушительных паводках.

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