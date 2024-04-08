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В Казахстане началась эвакуация людей из-за подъема уровня воды в Урале

В Западном Казахстане началась эвакуация людей из-за подъема уровня воды в Урале

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РИА Новости

В Западно-Казахстанской области начинается второй этап заблаговременной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в реке Урал. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Нурлан Байбазаров, слова которого передает издание Sputnik Казахстан.

Он заявил, что уровень воды в реке достиг 703 см и продолжает повышаться. Из-за этого население, которое проживает в домах и дачных массивах, будет эвакуировано, так как существует опасность выхода реки из берегов.

Днем 8 апреля МЧС РФ сообщило, что уровень воды в реке Урал в Илекском районе Оренбургской области превысил опасную отметку в 890 см.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске планируется строительство новой дамбы.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Орске рассказали о числе обращений за медпомощью на фоне паводка.

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