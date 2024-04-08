Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Вязьмы рассказала, что Панинский мост шатался до обрушения

Очевидица рассказала, что обрушившийся мост в Вязьме был в аварийном состоянии

Наталья, очевидица обрушения Панинского моста в Вязьме Смоленской области, рассказала «Газете.Ru», что в здании, расположенном недалеко от места происшествия, в момент обрушения затряслись стены. По ее словам, мост давно уже был в аварийном состоянии: во время движения автомобилей он шатался, водители чувствовали вибрацию.

«Наше предприятие находится в 50 метрах от этого моста параллельно ему. Я была в кабинете административного здания, у нас затряслись стены, был гул, очень сильные звуки и удар. Моя машина стояла под первой секцией моста. Когда уже удар произошел, мы все выскочили. Первая секция не обрушилась, машины наши не повреждены. А вторая, третья, четвертая, возможно, и пятая — это все было сломано. Я забралась на обрушенный мост, наши ребята вытащили мужчину из КАМАЗа и выбили двери, стекла открыли, женщину и девушку из другой машины вытащили. На другом конце была еще одна поврежденная машина, упавшая с моста. Как пишут наши, мост уже давно был в аварийном состоянии. Если на мосту ехало много машин и фура, то мы чувствовали, что он шатается, была вибрация. Это было уже давно, уже лет, может быть, шесть-семь, и ничего не делалось», — сказала она.

8 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что в городе Вязьма Смоленской области обрушился Панинский мост, в этот момент по нему ехали два автомобиля — самосвал и минивэн. По данным канала, в результате обрушения пострадали три человека, включая ребенка. При этом, как сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС, в результате инцидента погибла одна женщина, шесть человек пострадали, из них пятеро были госпитализированы.

Ранее в Балтиморе от столкновения с кораблем рухнул мост через реку Потапско.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами