В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского

Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского [Якова Измайлова] по обвинению в участии в преступной организации, сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ», – рассказал собеседник агентства, добавив, что задержанный может быть выслан на родину.

Измайлов объявлен в международный розыск. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

7 апреля сотрудники отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия в подмосковной деревне Якимово. Стражи порядка должны были задержать наркосбытчика. До этого 30-летнюю жительницу Новосибирска задержали в одном из барнаульских отелей, в ходе обыска ее номера полицейские нашли свертки с наркотическим веществом.

Ранее МВД РФ обратилось к водителям за помощью в поимке наркосбытчика, напавшего на полицейских.