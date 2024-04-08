Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве заочно арестовали криминального авторитета Тэко Тбилисского

Суд заочно арестовал Тбилисского по обвинению в занятии высшего положения в ОПГ

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского [Якова Измайлова] по обвинению в участии в преступной организации, сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Измайлову Якову меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ», – рассказал собеседник агентства, добавив, что задержанный может быть выслан на родину.

Измайлов объявлен в международный розыск. За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

7 апреля сотрудники отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия в подмосковной деревне Якимово. Стражи порядка должны были задержать наркосбытчика. До этого 30-летнюю жительницу Новосибирска задержали в одном из барнаульских отелей, в ходе обыска ее номера полицейские нашли свертки с наркотическим веществом.

Ранее МВД РФ обратилось к водителям за помощью в поимке наркосбытчика, напавшего на полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами