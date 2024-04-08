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В Орске собираются построить новую дамбу

Губернатор Оренбуржья Паслер: в Орске планируется строительство новой дамбы

В Орске Оренбургской области планируется строительство новой дамбы. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер на встрече с жителями Орска, передает ТАСС.

По словам губернатора, власти региона уже понимают, какие риски бывают в области с точки зрения напора воды и высоты. Он отметил, что планируется постройка новой дамбы и отметил, что проект будет полноценный.

Жительница Орска Татьяна Александровна, которая входит в инициативную группу, сообщила журналистам, что она присутствовала на встрече с губернатором. Она отметила, что жителями пообещали провести еще одну встречу, где расскажут об итогах работы.

Всего на встрече присутствовало около 20 жителей. Администрации задавали вопросы о судьбе дамбы и размерах выплат. Она также рассказала, что власти пообещали построить новую дамбу.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее власти Орска назвали суммы компенсаций за утраченное жилье.

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