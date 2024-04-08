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В Белоруссии зеркально ответили на блокировку местных СМИ в Прибалтике

Мининформ Белоруссии ограничил доступ к ряду СМИ Латвии, Литвы и Эстонии

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министерство информации Белоруссии ограничил доступ к ряду латвийских, эстонских и литовских средств массовой информации в качестве зеркального ответа на блокировку белорусских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

«Мининформ ограничил доступ к ряду медиа Латвии, Литвы и Эстонии», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, данное решение принято в связи с введением аналогичного запрета на деятельность отдельных белорусских СМИ. Постановление вступает в силу с 8 апреля текущего года.

«В рамках реализации данного решения доступ к ним ограничен», — констатировали в министерстве.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика даст мгновенный ответ, если Украина, прибалтийские страны или Польша осуществят какую-либо агрессию в отношении его страны.

Ранее сообщалось, что Украина, Литва и Польша будут совместно бороться с продуктами из России и Белоруссии.

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