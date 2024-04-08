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Россиянин чуть не остался без ноги после нападения акулы на Мальдивах

«Известия»: на Мальдивах акула чуть не откусила ногу российскому туристу

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Mile Ribeiro/Pexels

На Мальдивах акула напала на российского туриста и чуть не откусила ему ногу. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

По информации издания, инцидент произошел в атолле Нуну. Акула напала на занимавшегося плаванием россиянина и чуть не оставила его без ноги.

По данным источника издания, пострадавшему от нападения хищника предстоит длительная реабилитация. Прочие детали его состояния на данный момент не уточняются.

Предварительно, мужчина проживал в отделе Mӧvenpick, однако в отеле о нападении ничего не знают, сообщают «Известия». По информации издания, пресс-секретарь посольства РФ на Мальдивах Герман Федоров также заявил, что обращений о нападениях акул от россиян не поступало. Информацию об отсутствии обращений также подтвердил почетный консул России Али Фаузи.

До этого на Гавайях рифовая акула напала на ребенка. Ребенка с раной ноги доставили в медицинское учреждение, укус оказался неглубоким, от госпитализации семья отказалась.

Ранее россиянам рассказали, как спастись при нападении акулы.

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