Турист оказался в реанимации с отеком мозга после нападения стаи обезьян в парке

В гонконгском парке Кам Шан путешественник попал в реанимацию после нападения стаи обезьян и заразился от них опасным вирусом. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в парке Кам Шан, 37-летний мужчина подвергся нападению стаи диких обезьян, животные набросились на туриста и исцарапали его. Спустя несколько часов мужчине стало плохо, у него поднялась высокая температура, пострадавшего экстренно госпитализировали.

В медицинском центре у туриста начался отек мозга, его состояние оценивалось как критическое. После проведенных анализов, врачи установили, что обезьяна могла заразить мужчину вирусом герпеса B или обезьяним герпесом.

По заявлению Центра охраны здоровья Гонконга, это первый случай в стране за длительное время, вирус проникает в организм человека со слюной обезьян. У инфицированных людей могут проявляться симптомы, схожие с простудой, которые прогрессируют до поражения центральной нервной системы. Медики борются за жизнь пострадавшего.

Ранее в Китае стая диких обезьян едва не растерзала группу туристов.