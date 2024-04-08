Американец установил мировой рекорд по количеству приседаний за 24 часа

В США мужчина установил мировой рекорд по количеству приседаний за 24 часа, пишет Oddity Central.

Тони Пираино из Декейтера, Иллинойс, выполнил более 26 тысяч приседаний за 24 часа, побив предыдущий рекорд, установленный Джо Ревердсом в 2020 году. Действующий рекордсмен делал 30-секундные перерывы каждые 22 приседания, а также употреблял пищу, богатую углеводами, чтобы дойти до своей цели.

Теперь его достижение должны подтвердить в Книге рекордов Гиннесса, но американец считает, что это лишь вопросом времени.

Тони рассказал, что на этот рекорд его вдохновил спортсмен Дэвид Хоггинск, который в апреле 2013 года сделал 4030 подтягиваний за 17 часов и 45 минут.

Ранее мужчина из Англии был признан старейшим человеком в мире. По словам пенсионера, несмотря на свой возраст, он ведет активный образ жизни и самостоятельно распоряжается своими финансами.