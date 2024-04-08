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«Сложился как карточный домик»: очевидец рассказал об обрушении моста в Смоленской области

Очевидец рассказал, что мост в Вязьме перед обрушением качался

Очевидец обрушения Панинского моста в Вязьме Смоленской области Дмитрий рассказал «Газете.Ru», что от конструкции остались только первый и последний пролеты. Мужчина отметил, что причиной случившегося могло стать состояние моста 1980 года постройки – перед обрушением он качался.

«Сложился как карточный домик, остались только первый и последний пролеты. Пострадавших видел, при мне грузили на скорые, видел пятерых. Мужчину видел, грузили, сильно ему досталось,по нему было видно,что не один перелом. Состояние моста стало причиной. У нас город маленький, я работаю на автобусе, и в данный момент я работал, мост рухнул передо мной. Пассажиры между собой говорили, что перед тем как рухнуть, он качался», — сказал он.

8 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что в городе Вязьма Смоленской области обрушился Панинский мост, в этот момент по нему ехали два автомобиля — самосвал и минивэн. По данным канала, в результате обрушения пострадали три человека, включая ребенка. При этом, как сообщили РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, в результате инцидента погибла одна женщина, шесть человек пострадали, из них пятеро были госпитализированы.

Ранее в Подмосковье автомобильный мост рухнул из-за паводка.

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