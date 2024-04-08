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Изнасиловавшего ребенка педофила осудили на 20 лет в Петербурге

В Петербурге изнасиловавшего ребенка педофила осудили на 20 лет

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Антон Денисов/РИА Новости

В Петербурге педофила, изнасиловавшего малолетнюю племянницу сожительницы, осудили на 21 год. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что 34-летний уроженец Башкирии в 2019 году в квартире на улице Маршала Казакова совершил иные действия сексуального характера в отношении девочки 2009 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения. В 2022 году он, также находясь в неадекватном состоянии, применил физическую силу и изнасиловал девочку в доме на Гатчинском шоссе.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 21 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него с пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

До этого в Петербурге педофил, изнасиловавший двоих детей, получил семь лет колонии. Также мужчину на 10 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми в любой организационно-правовой форме.

Ранее стало известно, что педофилам запретят посещать школы и детские площадки.

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