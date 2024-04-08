В Смоленской области при обрушении путепровода пострадали шесть человек

В результате обрушения обрушения путепровода в Смоленской области пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинские службы.

«В результате происшествия пострадало шесть человек, из них пятеро госпитализированы, один – погиб», — сообщили в МЧС.

В Московской железной дороге сообщили, что на место обрушения направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей, создан оперативный штаб.

Панинский мост в Вязьме 8 апреля обрушился вместе с легковым автомобилем и грузовиком, которые в тот момент находились на нем. На кадрах с места происшествия видно, что значительная часть моста, соединяющего центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, рухнула на землю.

1 апреля сообщалось, что автомобильный мост обрушился в подмосковной Истре. По данным главы Истры Татьяны Витушевой, аварийный участок был перекрыт. Мостовое сооружение не являлось аварийным. Предварительно, причиной обрушения послужила паводковая ситуация, поднятие уровня воды и размытие грунта.

Ранее в Москве прямо на проезжей части взорвалась «Газель», пока ее тушили пожарные.