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Власти Оренбуржья предложат пострадавшим из-за паводка жителям гостиницы вместо ПВР

Губернатор Паслер: пострадавшим от паводка предложат разместиться в гостиницах

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что пострадавшим в результате паводка в регионе предложат разместиться в гостиницах и санаториях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Паслера, пункты временного размещения (ПВР) будут работать столько, сколько потребуется.

«Мы активно также составляем реестр гостиниц, возможно, общежитий, санаториев, которые в ближайшее время мы будет активно предлагать... людям, находящимся в ПВР», — поделился глава региона.

Он добавил, что окончательное решение по размещению будут принимать люди, но региональные власти готовы взять на себя расходы на проживание в гостиницах.

До этого ТАСС сообщало, что жители пострадавшего от паводка Орска, не проживающие в своих домах и не находящиеся в пунктах временного размещения граждан, смогут в течение полугода получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.

По словам Паслера, решение об этом было принято на заседании оперативного штаба, финансовым службам даны соответствующие поручения.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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