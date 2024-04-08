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В Курганской области продолжается превентивная эвакуация граждан

В Курганской области из-за подтопления открыли 76 пунктов временного размещения

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МЧС РФ по Курганской области

76 пунктов временного размещения (ПВР) развернули в Курганской области из-за угрозы наводнения, вызванного сильным паводком. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России.

«Развернуто 76 пунктов временного размещения, два находятся в резерве», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, в ПВР на данный момент размещены 119 местных жителей, еще более 500 граждан пережидают опасное подтопление у своих родственников.

В МЧС пояснили, что сейчас в регионе подтоплен 21 жилой дом, 94 дачи, семь участков автомобильных дорог и один мост.

До этого глава управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский предупредил жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана из-за паводка. Причиной опасной ситуации он назвал 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол поднимется до отметки 11 метров и выше, что превышает значение, зафиксированное при наводнении в 1994 году и грозит сильнейшим за последние 30 лет наводнением. Введен режим ЧС регионального уровня.

Ранее в МЧС назвали дату затопления Курганской области и заявили об эвакуации жителей.

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