Жители Орска рассказали о качестве водопроводной воды после затопления

Жители Орска рассказали проекту «Сноб» о том, что происходит в городе после затопления. По их словам, населенный пункт испытывает острую нехватку питьевой воды.

«Та, что течет из крана — вонючая, грязная, скользкая. Когда прорвало дамбу, она стала плохо пахнуть. Сначала нам сказали ее кипятить, а когда люди подхватили норовирус, ее вообще запретили пить. В магазинах питьевая вода тоже закончилась. Помогают люди, у которых есть своя скважина», — рассказала одна из местных жительниц.

Она добавила, что на фоне катастрофы жители города сплотились, бесплатно довозят друг друга, помогают эвакуироваться, спасают животных.

До этого жительница Орска рассказала об условиях в пунктах размещения. По ее словам, не хватало кроватей, постельного белья, одеял, полотенец, воды и еды.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга составил 872 см, что на 16 см выше, чем 24 часа назад. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее жители Орска пожаловались на позднюю эвакуацию и потерю единственного жилья.