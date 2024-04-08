Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС сообщили, что уровень воды в реке Урал продолжает повышаться

МЧС: в Илекском районе уровень воды в Урале превысил 890 см

Уровень воды в реке Урал в Илекском районе Оренбургской области превысил опасную отметку в 890 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Уровень воды на реке Урал продолжает повышаться, в Илекском районе он превысил опасной отметку 890 сантиметров», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что группировка МЧС в течение нескольких дней укрепляет дамбу вместе с дорожными службами.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал от пришедших на встречу с чиновником в Орске граждан не снимать встречу с ним и выключить мобильные устройства.

В ответ на возражения граждан, Паслер обратил внимание на работу пресс-службы, повысив голос.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами