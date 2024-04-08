В МЧС сообщили, что уровень воды в реке Урал продолжает повышаться

Уровень воды в реке Урал в Илекском районе Оренбургской области превысил опасную отметку в 890 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Уровень воды на реке Урал продолжает повышаться, в Илекском районе он превысил опасной отметку 890 сантиметров», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что группировка МЧС в течение нескольких дней укрепляет дамбу вместе с дорожными службами.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал от пришедших на встречу с чиновником в Орске граждан не снимать встречу с ним и выключить мобильные устройства.

В ответ на возражения граждан, Паслер обратил внимание на работу пресс-службы, повысив голос.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.