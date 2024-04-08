Блиновской разрешили позвонить детям

Блогеру Елене Блиновской, которая отбывает наказание в СИЗО Печатники, разрешили позвонить детям. Об этом рассказала адвокат Блиновской Наталья Сальникова, слова которой передает издание «Известия».

Она отметила, что пока разговор блогера со своими детьми не состоялся. Сальникова подчеркнула, что на беседу Блиновской, скорее всего, выделят 15 минут. При этом разговоры со своим мужем Елене недоступны.

До этого Арбитражный суд Москвы отклонил иск Елены Блиновской, в котором она просила признать незаконным решения столичной налоговой инспекции №6, привлекшей ее к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Ранее омбудсмен Москвы рассказала о состоянии Блиновской в СИЗО.