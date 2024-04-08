Власти Оренбуржья заявили, что пострадавшие от паводка не будут платить за ЖКХ

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что оплата за ЖКХ на затопленных территориях региона начисляться не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора, надзорные органы будут реагировать на малейший факт нарушения.

«Оплата за ЖКХ на подтопленных территориях начисляться не будет. Если будет хоть какой-то факт, соответствующая надзорная структура - полиция, прокуратура, следственные органы примут все ресурсы для того, чтобы выполнить решение штаба комиссии по ЧС», — сказал глава региона.

По его словам, такие же правила будут распространяться на кредиты и реструктуризацию долгов.

До этого Паслер сообщал, что в регионе эвакуируют жителей Новотроицка, где произошел перелив воды через дамбу.

Для жителей подготовлены пункты временного размещения. Сейчас уровень воды находится на отметке 8,5 м. На месте находится спецтехника и оперативные службы.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.