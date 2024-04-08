В Запорожской области хотят ограничить продажу энергетиков детям и подросткам

Министерство экономического развития Запорожской области предложило установить на территории региона ограничение продажи энергетических напитков несовершеннолетним. О своем одобрении законопроекта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Необходимо четкое регулирование этого вопроса. Призываю депутатов ускорить согласование и принятие документа, чтобы защитить детей от пагубного влияния энергетиков на здоровье и развитие», — написал Балицкий.

В случае принятия законопроекта на территории Запорожской области детям и подросткам будет запрещена продажа энергетиков в детских, молодежных, образовательных, медицинских, культурных и спортивных организациях и на прилегающих к ним территориях, а также через торговые автоматы.

10 марта сообщалось, что даже редкое употребление энергетиков грозит проблемами со сном.

29 февраля врач назвал безалкогольные напитки, повышающие риск инфаркта и инсульта.

Ранее врач оценил, к чему может привести употребление вейпов и энергетиков.