Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области хотят ограничить продажу энергетиков детям и подросткам

Балицкий: нужно ограничить продажу энергетических напитков несовершеннолетним

close
100%
Depositphotos

Министерство экономического развития Запорожской области предложило установить на территории региона ограничение продажи энергетических напитков несовершеннолетним. О своем одобрении законопроекта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Необходимо четкое регулирование этого вопроса. Призываю депутатов ускорить согласование и принятие документа, чтобы защитить детей от пагубного влияния энергетиков на здоровье и развитие», — написал Балицкий.

В случае принятия законопроекта на территории Запорожской области детям и подросткам будет запрещена продажа энергетиков в детских, молодежных, образовательных, медицинских, культурных и спортивных организациях и на прилегающих к ним территориях, а также через торговые автоматы.

10 марта сообщалось, что даже редкое употребление энергетиков грозит проблемами со сном.

29 февраля врач назвал безалкогольные напитки, повышающие риск инфаркта и инсульта.

Ранее врач оценил, к чему может привести употребление вейпов и энергетиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами