Пивоварова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Известного российского журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Пивоварова обвинили в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Он не добавил подпись, предупреждающую о его статусе иностранного агента, в опрос в своем Telegram-канале.

Представитель Пивоварова отметила, что формат поста на данной платформе не позволяет вставить маркировку иноагента. Она также добавила, что журналист всегда маркирует свои публикации необходимой информацией о своем статусе.

До этого Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера. Также в список иноагентов внесли основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову, «Российское социалистическое движение», «Институт нейрокогнитивных исследований» и компанию «Большая семерка».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.