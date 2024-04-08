Россиянам рассказали, как сохранить здоровье сосудов

Отказ от вредных привычек, в том числе, от курения, а также налаживание питания помогут сохранить здоровье сосудов. Об этом Pravda.Ru рассказала системный семейный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина.

По ее словам, большой вред сосудам наносит инсулин, который выбрасывается сверх нормы при каждом приеме пищи.

«Первое правило при инсулинорезистентности — перестать перекусывать. Чем реже вы едите, тем лучше. <...> Если человек полностью здоров и это подтверждено, то он может начать более правильно, рационально питаться. Для начала надо сократить количество красного мяса до одного-двух раз в неделю», — сказала эксперт.

Она рекомендует делать четырехчасовые перерывы между приемами пищи, чтобы организм успел переварить еду. Помимо этого, для здоровья сосудов важно пить достаточное количество чистой воды. Фрукты можно есть за некоторое время до еды. Никитина добавила, что главным врагом сосудов является сахар.

«Солью нельзя злоупотреблять, но ее нельзя исключать совсем. Потому что от нее зависит водно-щелочной баланс организма. Если человек обезводился, поможет раствор: ложка соды, ложка соли, — и вы выжили при любом отравлении», — заключила Никитина.

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина до этого говорила, что томатный сок помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ранее была названа неочевидная причина износа сосудов головного мозга.