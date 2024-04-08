Губернатор призвал эвакуироваться проживающих по пойме реки Тобол

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале сообщил, что первая волна паводка в Звериноголовском округе Курганской области ожидается ночью.

«Всем, кто проживает во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол, — эвакуируйтесь, не дожидайтесь прихода воды», — написал он.

По его словам, первая волна в Звериноголовском округ придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. Вторая волна появится завтра-послезавтра.

7 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил об опасности паводка в регионе. По его словам, в связи с растущими сбросами в соседних областях прогноз по паводку резко ухудшился. В Кургане ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением уровня 1994 года.

Шумков призвал жителей не ждать дополнительных предупреждений, а собирать вещи, документы, родных и близких, домашних животных и отселяться из мест подтоплений. В регионе началась эвакуация.

Ранее в Росгидромете рассказали, когда паводковые воды могут дойти до Кургана.