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В Курганской области ввели режим ЧС регионального уровня

Власти Курганской области объявили режим ЧС регионального уровня из-за паводка

Власти Курганской области приняли решение ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ухудшения ситуации с паводком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор субъекта Вадим Шумков.

«Вводим ЧС регионального уровня», — написал глава региона.

По словам Шумкова, прогноз по паводку ухудшается, а уровень воды в реке Тобол может превысить 11 метров. Он призвал жителей прибрежных населенных пунктов эвакуироваться, не дожидаясь потоп, и отметил, что первая волна наводнения придет в Звериноголовский округ уже сегодняшней ночью.

Он отметил, что, согласно данным МЧС, в зоне возможного подтопления находятся Верхняя Алабуга, Звериноголовское, Прорывное, Озерное, Бугровое и Редуть, а потом вода с большой вероятностью дойдет до Кургана и Белозерского муниципального округа, пройдя через Кетовский и Притобольный округа.

Уйти под воду могут правая сторона, центр Кургана и ряд микрорайонов административного центра региона.

«Еще раз — ущерб переживем. <...> Уходите из своих домов, расположенных вблизи поймы, немедленно», — подытожил Шумков.

8 апреля МЧС сообщило, что в этом году более 10 тысяч домов, приусадебных участков и дач могут быть подтоплены при половодье в Курганской области. Согласно последней информации Минприроды, в Курган вода придет 10-12 апреля, возможно раньше.

Ранее жителей Курганской области предупредили об угрозе затопления аэропорта.

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