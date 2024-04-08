К помощи в борьбе с наводнением в Орске подключились добровольцы-спасатели

Добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) окажут помощь специальным службам в ликвидации последствий прорыва дамбы в Орском районе Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В настоящий момент студенты-добровольцы патрулируют подтопленные территории на лодках, помогают в эвакуации людей и животных, сборе и доставке гуманитарной помощи.

Вместе с активистами Народного фронта добровольцы ВСКС выясняют потребности пострадавших жителей в пунктах временного размещения, чтобы обеспечить их необходимыми продуктами и вещами, участвуют в работе штаба ликвидации ЧС при администрации Орского городского округа.

В ВСКС отметили, что студенты-спасатели обладают навыками для работы в зоне ЧС, многие из них не раз участвовали в ликвидации последствий подтоплений.

«Команда ВСКС обеспечена всем необходимым оборудованием: аварийно-спасательными автомобилями, плавсредствами, специальной экипировкой и средствами защиты для работы в воде», — сообщили в организации.

По словам члена исполкома ВСКС Ильи Тлеубаева, некоторые жители подтопленных районов до последнего ждали спада воды, оставаясь в своих домах.

«Теперь из многих районов выбраться можно только на лодке. Помогаем им в этом. Помимо добровольцев оренбургского отделения ВСКС здесь уже находятся наши ребята из Екатеринбурга и Московской области, на подъезде — из Омска, Самары и Ижевска», — рассказал Тлеубаев.

Он подчеркнул, что студенты-добровольцы работают во взаимодействии с сотрудниками МЧС России.