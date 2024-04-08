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Росгвардия взяла на временное хранение оружие жителей затопленного Орска

Росгвардейцы берут во временное хранение оружие жителей подтопленного Орска

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Сотрудники Росгвардии начали принимать огнестрельное оружие у жителей затопленного Орска на временное хранение. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что под охрану уже взято 40 ружей и 70 пистолетов от частных предприятий и магазинов.

В ведомстве подчеркнули, что росгвардейцы уточняют списки владельцев оружия, пострадавших от половодья, а также объясняют местным жителям, что огнестрельное оружие нужно сдать на хранение силовикам.

8 апреля у памятника Ленину на Комсомольской площади в Орске, в котором затоплена часть районов из-за прорыва дамбы, начался митинг. Силовики в рупоры просят митингующих разойтись. Ранее об ответственности за участие в акции предупреждала местная прокуратура.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало плотину на реке Урал сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней наблюдалась уже несколько дней.

Ранее россиян предупредили о новых разрушительных паводках.

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