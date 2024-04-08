В России хотят отменить бумажные квитанции за коммуналку

В России могут отменить рассылку жителям бумажных квитанций за коммунальные услуги. Соответствующий законопроект в Госдуме планируется рассмотреть в июне, рассказал член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский в беседе с RT.

Депутат назвал документ полезным, добавив, что его разработали в заксобрании Краснодарского края. Утверждение законопроекта, по мнению Якубовского, позволит упростить работу УК с собственниками.

«Ведь зачастую они не проживают в квартирах, им принадлежащих, а квитанции копятся в почтовом ящике», — отметил парламентарий, добавив, что из-за этого увеличивается объем просроченной задолженности за коммуналку.

Отказ от бумажных квитанций соответствует ориентации на цифровизацию и создание сервисов, которые ускоряют многие необходимые операции, заключил депутат.

Напомним, в этом году тарифы на ЖКУ в России повысят – изменение вступит в силу с 1 июня. Однако у россиян есть возможность сэкономить на оплате коммунальных услуг – к примеру, провести перерасчет или воспользоваться скидкой.

Ранее стало известно, что российские регионы получат 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры.