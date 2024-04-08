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Стала известна мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта

Подозреваемому в поджоге мемориала жертвам «Крокуса» избрали меру пресечения

Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве, посвященного жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемому 49 лет. Он безработный. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК России («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений»).

Днем 8 апреля подозреваемого задержали после поджога памятника.

Мемориал был подожжен 5 апреля в Новых Ватутинках.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В одном из залов комплекса собрались тысячи поклонников группы «Пикник». Перед выступлением, когда большинство зрителей уже собрались в помещении, в «Крокус» ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять по посетителям. В результате пострадали более 300 человек.

Ранее в Москве привели в порядок стихийный мемориал пострадавшим в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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