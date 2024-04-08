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Президент Мексики подписал закон, по которому дворцовые кошки пожизненно обеспечены едой

Mirror: в Мексике дворцовые кошки президента по его указу пожизненно будут обеспечены едой

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Depositphotos

Президент Мексики подписал закон, согласно которому 19 кошек, живущих в президентском дворце, будут обеспечены едой и уходом до конца их жизни, пишет Mirror.

Кошки, которые имеют доступ ко всем частям дворца, являются первыми животными в Мексике, удостоенными такой почести. Теперь казначейству страны придется обеспечивать их едой и уходом, даже после того, как действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор покинет свой пост в октябре.

«Кошки теперь являются символом Национального дворца», — говорится в заявлении.

Некоторые из кошек названы в честь великих деятелей искусств, таких как Дэвид Боуи, посетивший дворец в 1997 году, чтобы встретиться с художником Диего Риверой. Другой пушистый по кличке Зевс прославился, когда пришел на общение президента с журналистами.

На данный момент во дворце постоянно проживают 19 кошек, но многие приходят и уходят. Сотрудники полагают, что они используют для этого небольшую щель в воротах.

Ранее в США собаки нанесли ущерб автомобилю на $3000, пытаясь поймать кошку.

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