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Индийский полицейский ударил по лицу туристку за съемку видео на территории Тадж-Махала

Полицейский напал на туристов за съемку видео в мавзолее-мечети Тадж-Махал

В Индии туристка получила пощечину за съемку видео на территории мавзолея-мечети Тадж-Махал, пишет издание News18.

Согласно полицейскому отчету, инцидент произошел 6 апреля, когда посетители пытались снять видео возле Мехманхана — построенного для гостей здания, которое полностью копирует мечеть. Тем самым путешественники нарушили запрет на видеосъемку, установленный на территории Тадж-Махала, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристке, которая находилась там вместе со своими друзьями, запретили снимать видео, но, несмотря на предупреждение, она продолжала вести съемку. Тогда полицейский отобрал у туристки мобильный телефон. Та решила вернуть свое имущество и толкнула полицейского, но мужчина продолжил потасовку и ударил ее, отчего она упала на землю. Поднявшись на ноги, женщина вновь попыталась забрать телефон и получила пощечину.

О произошедшем узнали в руководстве подразделения, занимающегося охраной достопримечательности. Туда после драки женщины и полицейского обратилась одна из подруг пострадавшей. Сейчас ведется расследование, по результатам которого, как заверили власти, будут приняты соответствующие меры.

Ранее петербуржец стал фигурантом дела из-за фотосессий с пантерой.

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