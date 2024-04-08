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Россиянин переел во время застолья и попал в реанимацию

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который переел во время застолья

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Портал Правительства Московской области

В Люберецкой больнице медики оказали экстренную помощь мужчине, у которого произошло прободение язвы после обильного застолья. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

58-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в области живота, пациент объяснил, что он плотно поел во время застолья.

В ходе обследования медики обнаружили у россиянина прободную язву, которая проникла сквозь стенки желудка в брюшную полость, вызвав при этом развитие перитонита — жизнеугрожающего состояния, возникающего в результате воспаления брюшины. Врачи провели хирургическое вмешательство.

«При помощи трех небольших проколов мы иссекли язву и ушили образовавшееся 1,5-сантиметровое отверстие. Операция прошла успешно и заняла полчаса», — рассказал врач отделения хирургии стационара №1 Люберецкой больницы Виктор Пыжов.

Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он уже выписан на амбулаторное лечение, некоторое время ему придется соблюдать диету, но после он сможет вернуться к привычному образу жизни.

Ранее мужчину с ножевым ранением сердца спасли российские хирурги.

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