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Девочка собирала деньги на надгробие для матери, продавая лимонад

В США семилетняя девочка продавала лимонад, чтобы поставить памятник матери

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Freepik.com

В Алабаме семилетняя девочка продавала лимонад после школы, чтобы заработать на надгробие для своей матери. Об этом сообщил телеканал WAFF48.

Эмури Джонсон из Скотсборо поставила небольшой самодельный киоск в своем районе после того, как в марте не стало ее матери Карли Джонсон. Бабушка Эмури рассказала, что все придумала и организовала ее внучка, чтобы скопить деньги на памятник. Вскоре о домашнем лимонаде, который продает девочка, узнало гораздо большее количество человек благодаря сообщению в социальных сетях.

Жители района стали активнее подходить к ее стенду. Семилетняя Эмури продавала стакан лимонада за $1, но многие оставляли ей чаевые. В какой-то момент девочка получила несколько 100-долларовых купюр от членов местной общины. Затем о маленьком киоске с лимонадом узнали компании, занимающиеся изготовлением памятников. Сразу несколько фирм заявили, что готовы бесплатно установить надгробие на могилу Карли.

Эмури не ожидала, что организованный ею сбор средств зайдет так далеко. За несколько недель школьнице удалось собрать почти $10 тыс., которые будут лежать на ее собственном банковском счету для будущих расходов.

«Она знает, что с мамой все в порядке, что с ней все будет хорошо, что все заботятся и любят ее», — рассказала бабушка девочки.

Сама Эмури уверена, что ее мама гордилась бы ею и сказала бы, что она молодец.

Ранее в США девочка заработала $11 млн в 11 лет благодаря собственному бизнесу.

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