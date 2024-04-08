В Нижнем Тагиле мужчина приставал к детям на детской площадке

В Нижнем Тагиле прохожие заметили на улице странного мужчину, незнакомец приставал к детям и просил их проводить его домой. Об этом сообщили очевидцы в группе «Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Быкова вечером 7 апреля. О незнакомом мужчине рассказали дети, он подходил к игравшим на детской площадке мальчикам и просил их проводить его до дома.

Когда одна группа подростков отказала мужчине в просьбе, он пошел к детям помладше, но и они испугались и убежали. Неизвестный еще некоторое время побродил по площадке и скрылся в направлении жилых домов. Обратились ли семьи в правоохранительные органы — неизвестно.

В Челябинске неизвестный преследовал школьницу до подъезда и попал на придомовые камеры видеонаблюдения. Правоохранителям удалось оперативно установить личность преследователя: им оказался 36-летний житель Республики Башкортостан. Его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее в Якутии неизвестный на автомобиле пытался похитить ребенка из детского центра.