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Власти заявили, что эвакуированные жители Орска обеспечены всем необходимым

Министр Аверкова: в пунктах временного размещения в Орске находятся 1375 человек

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Эвакуированные по причине паводка жители Орска находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. Об этом со ссылкой на министра региональной информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова сообщает ТАСС.

По словам Аверковой, все эвакуированные обеспечены полноценным питанием, водой, теплом, постельным бельем и принадлежностями первой необходимости. С детьми занимается команда аниматоров.

В настоящий момент пункты временного размещения заполнены на 10%: в них находятся 1375 человек при максимальной вместимости 13 тысяч человек. При этом многие жители подтопленных домов временно переехали к своим родственникам.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены оказались несколько тысяч зданий и домовладений.

8 апреля жителям затопленного Орска запретили выходить на митинг.

Ранее стало известно, когда нормализуется обстановка на реке Урал.

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