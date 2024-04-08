В музее казачества в Ростовской области прошли обыски

Силовики провели обыски в музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По информации агентства, причиной проведения обысков стали обращения граждан, в том числе участников спецоперации, по поводу реабилитации нацизма в музейном комплексе.

»(В результате обысков. — «Газета.Ru») изъяты портреты нацистских пособников, а также литература, которая вызвала подозрение. Она будет направлена на экспертизу», — поделился источник агентства.

Он добавил, что изъятая литература была посвящена атаману Петру Краснову, который во времена Второй мировой войны сотрудничал с нацистами. На изъятых картинах изображены нацистские пособники времен Великой Отечественной Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц.

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