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Пропавшая семья с детьми почти год жила в лесном шалаше в Тульской области

В Тульской области пропавшая семья с детьми нашлась в лесном шалаше

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Телеграм-канал «Детский омбудсмен Ярославии»

Пропавшая семья с двумя детьми нашлась в лесном шалаше в Тульской области. Об этом в Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

По данным Крупина, семья с двумя детьми находилась в федеральном розыске около полугода и жила в лесу на протяжении 11 месяцев. Отмечается, что их опознали неравнодушные граждане.

Две девочки в возрасте 10 и 12 лет проживали в шалаше со стенами из фанеры и крышей из линолеума. При этом они спали на кровати с посторонним 27-летним мужчиной. Все это время дети не посещали образовательных и медицинских организаций.

Сообщается, что семья готовила пищу на костре, а санитарно-гигиенические процедуры проводила в тазу. На кадрах, предоставленных омбудсменом, видно, что сам шалаш небольшого размера и снабжен самодельной дымовой трубой, а кровать внутри сделана из кучи матрасов и тряпок.

Мать девочек ограничили в родительских правах. Детей отправили на реабилитацию, которую они проходят под защитой государства.

Ранее в Кемеровской области две школьницы сбежали из дома, чтобы жить в шалаше.

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