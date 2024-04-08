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В Грузии не зарегистрировали альтернативный законопроект об иноагентах из РФ

В Грузии не зарегистрировали законопроект об иноагентах, финансируемых из РФ

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Sputnik/РИА «Новости»

Бюро парламента Грузии не зарегистрировало законопроект об иноагентах, который иницировала оппозиция, направленный против финансирования лиц и организаций со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Автором проекта выступила партия бывшего премьера республики Георгия Гахарии «За Грузию». Согласно проекту закону, предусматривается уголовная ответственность за деятельность в Грузии «агентов влияния» России. Речь идет как о юридических, так и физических лицах, получающих финансирование из РФ и действующих в Грузии в интересах России.

8 апреля грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о важности внесенного в парламент страны законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» внесла проект закона «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла саботажем попытки принять закон об иноагентах.

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