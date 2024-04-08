Жительница Орска об условиях в пунктах размещения: «кровати собирали по всей области»

Жительница Орска Юлия рассказала, что пункты временного размещения, организованные после прорыва дамбы, изначально не были готовы к приему местных жителей. Об этом сообщает RuNews24.

«Не хватало кроватей, постельного белья, одеял, полотенец, воды и еды. Кровати собирали по всей области. Многие люди спали на тонких одеялах, брошенных на бетонный или деревянный пол в спортивном зале. Дети были босиком, взрослые в мокрой обуви и носках, в мокрой одежде», — поделилась женщина.

По ее словам, наполнить пункты временного размещения всем необходимым помогали волонтеры и неравнодушные граждане. Они привозили одежду, матрасы, воду, средства личной гигиены, а также продукты.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены оказались несколько тысяч зданий и домовладений.

Накануне глава МЧС России Александр Куренков проверил работу пунктов временного размещения для жителей затопленных домов в Орске и заверил, что им окажут всю необходимую помощь. В пункте временного размещения находятся люди, которых эвакуировали из района Старого Орска.

Ранее жительница Железнодорожного поселка в Орске сообщила о перебоях с хлебом и водой.