Остановка Орского НПЗ не повлияла на отгрузку нефти

Временная остановка работы Орского нефтеперерабатывающего завода не повлияла на отгрузку топлива, так как в резервуарах остались запасы произведенных ранее нефтепродуктов. Об этом заявила пресс-служба предприятия, сообщает ТАСС.

Там отметили, что железнодорожная станция «Никель» продолжает работать в штатном режиме, что дает возможность отгружать готовую продукцию. Отмечается, что первоочередными являются заявки на отгрузку горючего для обеспечения Оренбургского региона необходимыми нефтепродуктами.

«Ближайшие десять дней завод сможет обеспечить отгрузку дизельного топлива и бензина самовывозом для нужд региона на том же уровне, как и до чрезвычайной ситуации», — подчеркнули на предприятии.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Теперь дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.