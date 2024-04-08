В Тюменской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

Режим чрезвычайной ситуации введен в Тюменской области из-за угрозы паводка и разлива рек. Об этом в обращении к жителям сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Режим ЧС позволяет быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. У оперативных служб в таких условиях больше полномочий для защиты населения и территорий», — пояснил губернатор.

По словам Моора, в настоящий момент обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Наблюдается естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Однако специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку, уровень воды в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким.

«Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, нужно собрать документы, деньги и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС», — пояснил губернатор.

Губернатор проинформировал, что подготовка к паводку прошла в штатном режиме. В области проведены командно-штабные учения. В состав группировки по реагированию на возможную ЧС входят 12 тысяч человек, 2600 единиц техники и 194 плавсредства. Главам городов и поселков даны распоряжения об организации пунктов временного размещения.

8 апреля стало известно, что правительство России создало комиссию для координации работы по ликвидации последствий паводков.

Ранее МЧС предупредило жителей Оренбурга о частичном подтоплении города к 17 апреля.