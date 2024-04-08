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Заключенный через 35 лет доказал свою невиновность благодаря эпизоду «Разрушителей мифов»

LADBible: заключенный доказал свою невиновность благодаря шоу «Разрушители мифов»

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Innocence Project

В США заключенный спустя 35 лет смог доказать свою невиновность благодаря эпизоду из шоу «Разрушители мифов», пишет LADBible.

Мужчина по имени Джон Гальван находился в тюрьме за поджог дома, однако уверял, что не делал этого. По его словам, когда было совершенно преступление, он был вместе со своей бабушкой. Несмотря на доводы, суд счел американца виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы.

Уже находясь в тюрьме, мужчина смотрел шоу «Разрушители мифов». В одном из эпизодов ведущие проверили, можно ли поджечь фитиль коктейля Молотова сигаретой. Путем испытаний они пришли к выводу, что это невозможно. В этот момент Джон понял, что это его шанс оказаться на свободе.

Дело в том, что по версии следствия, мужчина поджог дом с помощью коктейля Молотова, а привел его в боевое положение именно благодаря сигарете. После этого Гальван связался со своим адвокатом, который, по совпадению, тоже смотрел этот эпизод дома.

Благодаря работе юриста начался пересмотр дела, и в итоге Джон оказался на свободе, проведя 35 лет за решеткой.

«Это было тяжело, я чувствую себя не на своем месте, мне теперь нужно многому научиться», — прокомментировал он.

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