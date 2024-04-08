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Ребенок подвергся нападению бездомных собак по пути в школу и получил тяжелые травмы

На Камчатке ребенка госпитализировали после нападения бездомных собак

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Depositphotos

На Камчатке семилетнего ребенка госпитализировали после нападения бездомных собак по пути в школу. Об этом сообщает СКР.

По информации ведомства, инцидент произошел 7 апреля в городе Петропавловске-Камчатском. Семилетний мальчик по пути в школу подвергся нападению стаи бездомных собак. При этом, по словам очевидцев, на ушах у псов были чипы.

В результате произошедшего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту инцидента уголовное дело, а также предоставить доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах.

По данным прокуратуры региона, мальчик получил тяжелые травмы. Ведомство начало проверку по факту нападения.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка эффективности исполнения органом местного самоуправления полномочий по отлову безнадзорных животных», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Кузбассе бродячая собака откусила ребенку часть ноги.

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